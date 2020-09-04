قيادي بالحشد الشعبي يحدد نافذة حصول داعش على الاسلحة الحديثة

2020/09/04 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حدد مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الجمعة، 04 أيلول، 2020، النافذ التي يحصل من خلالها تنظيم داعش على الاسلحة الحديثة.

وقال الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "قوات الحشد الشعبي وبقية التشكيلات الامنية ضبطت في العمليات العسكرية الاخيرة في كركوك وصلاح الدين وديالى ذخائر واسلحة حديثة في مضافات داعش بالاضافة الى وجود تاكيدات استخبارية حصل على قناصات حديثة ايضا ".

واضاف أن "المعلومات المتوفرة لدينا بشأن النافذة التي يحصل داعش على الاسلحة من خلالها توضح بأن الحصول على تلك الاسلحة يحدث عن طريق ما نسميها بالتجارة القذرة في اشارة منه الى تجارة السلاح العالمية وهي تمتلك نفوذا وعناصرا محلية لانها تبيع كل شي من اجل المال دون الاكتراث لمن تكون تلك الاسلحة".

ودعا الحسيني إلى "ضرورة تبني خارطة طريق استخبارية مشتركة بين كل التشكيلات الامنية من اجل كشف مسارات تمويل داعش بالاسلحة والسعي لكشف هوية داعميه".

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