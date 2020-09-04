خلال شهر اب ..العراق يتعرض الى 50 هزة أرضية

2020/09/04 | 20:30 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان، اليوم الجمعة، عن تعرض الاقليم والعراق خلال شهر آب الماضي الى 50 هزة أرضية ثلاث منها كان مستواها خطير".ووفق تقرير نشرته المديرية اليوم، فإن" 88 هزة ارضية مشتركة وقعت بين الاقليم والمناطق المحيطة به".واشار التقرير الى ، ان" من بين تلك الهزات ثلاث منها شعر بها السكان في الاقليم وكانت بقوة 4.9 على مقياس رختر".وتابع التقرير ، ان" 27 هزة ارضية من بينها كانت بقوة 3 درجات على مقياس ريختر وشعور السكان بها كان بنسبة اقل"./انتهى8

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