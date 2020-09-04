القبض على متهم بقتل طفلة واصابة اخر بجروح في الديوانية

2020/09/04 | 20:30 - المصدر: وكالة نينا

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الديوانية/ نينا/ القت مفارز من شرطة محافظة الديوانية القبض على متهم بقتل طفلة واصابة اخر بجروح .وقال مصدر في اعلام شرطة المحافظة " ان مفارز من مكافحة اجرام الحمزة الشرقي القت القبض على متهم من سكنة النجف الاشرف متهم بقتل طفلة واصابة شخص اخر بجروح .واضاف " ان المتهم اعترف بارتكاب الجريمة واتخذت بحقه الاجراءات القانونية المطلوبة / انتهى

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