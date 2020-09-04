2020/09/04 | 20:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البصرة / نينا / القت قوة من شرطة البصرة القبض على متهم لارتكابه جريمة قتل في قضاء شط العرب شرقي المحافظة .وذكرت قيادة شرطة البصرة بحسب بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للإنباء / نينا / نسخة منه " بعد ورود اخبار من السيطرة المركزية الاستجابة الاولية (115) عن وجود جريمة قتل في قضاء شط العرب على الفور تم تشكيل قوة من قسم شط العرب و مركز شرطة الفيحاء و فوج طوارئ الشرطة التاسع و الانتقال إلى مكان الجريمة .واضاف " بعد التحري وجمع المعلومات وخلال وقت قياسي (4 ساعات) تم التعرف على هوية القاتل وإلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم في الجريمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته الى القضاء/انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اربع ساعات من جريمة قتل ... شرطة البصرة تلقي القبض على القاتل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اربع ساعات من جريمة قتل ... شرطة البصرة تلقي القبض على القاتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).