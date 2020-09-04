2020/09/04 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التطبيع مع إسرائيل – جبار فريح شريدة عندما قال نوري سعيد انني جالس على كرسي تحتة سبتتنك ليس باعتباط .فبعدة الكثير من رؤساء الدول العربية الاسلامية وافقوا على التطبيع مع اسرائيل والسبب لانهم لم تكن لديهم جوهرة ليخافوا عليها بل كانوا يشعرون بانهم جالسين على كرسي تحتة سبتتنك يحوي على الكثير […]

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