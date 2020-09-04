2020/09/04 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملة مهر الفتيات المرتفع اطلقت مجموعة من الشباب العراقي حملة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي ضد مهودر الفتيات المرتفع عند الخطوبة والزواج والتسبب بتراجع الارتباط وبقاء مشاكل العنوسة ، بعد أن تصدرت الحملة الترند بعدد من الدول العربية في مصر والاردن ، بهدف الإعتراض على اسعار المهر وتكاليف الزواج المبالغ فيها التي تصل […]

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