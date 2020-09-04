2020/09/04 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا وفرضيات مالثوس أحزمة البؤس تحيط بالمدن الصناعية وقانون الغلاء عبد علي الخفاف توماس روبرت مالثوس قس واقتصادي انجليزي (1766فايروس1834) لاحظ في حياته المبكرة التناقض بين ما قرأه وما رآه، فهو عاش في الوقت الذي ساد فيه المذهب التجاري Mercantilism وهو النظام الذي كان قائماً في الغرب الأوربي وأطلق […]

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