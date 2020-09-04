سلة ديالى تعلن فقدانها نصف مزارعيها وتتحدث عن” موسم اسود”

2020/09/04 | 20:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ديالىاكد مسؤول حكومي في ديالى، الجمعة، بان ما اسماها سلة ديالى الزراعية فقدت نصف مزارعيها على مدار 17 سنة.وقال مدير ناحية بني سعد(20كم جنوب غرب بعقوبة) نجم السعدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” بني سعد تعد سلة ديالى الزراعية ونافذة لتمويل اسواقها بالمحاصيل الزراعية بمختلف انواعها بالاضافى الى دعم اسواق العاصمة بغداد نظرا لغزارة الانتاج الموسمي خاصة بالصيف”.واضاف السعدي،ان” بني سعد فقدت نصف مزارعيها على مدار السنوات 17 الماضية نتجية اسباب متعددة ابرزها الاهمال الحكومي والاستيراد والخسائر المتكررة للقطاع الزراعي ما دفع الى هجرة المزارعين الى مهن اخرى لكسب لقمة العيش”.واشار السعدي الى ان” نسبة كبيرة ممن تبقوا من مزارعي بني سعد تكبدوا خلال الموسم الحالي خسائر فادحة بسبب اغراق الاسواق بالمستورد مؤكدا بان الموسم كان اسودا بنظر الكثيرين بسبب ما تكبدوا من خسائر لايزالون يعانون منه حتى الان وستدفع عدد منهم للرحيل عن مهنة الزراعة والبحث عن مهن اخرى”.وتعد بني سعد اكبر ناحية زراعية في ديالى وهي تتميز باحتوائها على مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية

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