النزاهة: الكاظمي عمل بملاحظاتنا.. وهذا فرق لجنته الأخيرة عن مجلس مكافحة الفساد

2020/09/04 | 20:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قالت لجنة النزاهة النيابية، الجمعة، انها قدمت ملاحظات لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بخصوص اللجنة المختصة بقضايا الفساد الكبرى، وعمل بها، مبينة ان اللجنة تنطلق من القانون بعكس الصيغة التي بني عليها المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ما جعله عاجزا عن تقديم أي شيء.

وقال عضو اللجنة، يوسف الكلابي، في تصريح لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (4 أيلول 2020)، إن "تشكيل لجنة عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى خطوة جيدة"، مشيرا إلى أن "لجنة النزاهة النيابية أوصلت بعض الملاحظات إلى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بخصوص اللجنة العليا المختصة بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية".

وأضاف الكلابي، أن "رئيس الوزراء رحب بملاحظات لجنة النزاهة النيابية وعمل بها"، لافتا إلى أن "هذه اللجنة تنطلق من القانون بعكس الصيغة التي بني عليها المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وهي صيغة مخالفة للدستور والقانون، ما جعل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عاجزا عن تقديم أي شيء".

وتابع النائب، أن "لجنة النزاهة النيابية تبارك جهود رئيس مجلس الوزراء بخصوص مكافحة الفساد وتبدي دعمها الكامل لخطواته".

وأعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، تشكيل لجنة عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.

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