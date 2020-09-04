رئاسة الاقليم تكشف مضمون مباحثات بارزاني وأردوغان

2020/09/04 | 20:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت رئاسة إقليم كردستان، اليوم الجمعة، أن رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني بحث مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في أنقرة جملة من القضايا ومنها المفاوضات الجارية بين أربيل وبغداد وآخر الخطوات لمعالجة الخلافات، والتوترات الحدودية والأوضاع العامة في العراق.





وقالت رئاسة إقليم كردستان في بيان إن بارزاني اجتمع بعد ظهر اليوم مع الرئيس التركي في أنقرة، مبينةً أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على رغبة الطرفين بالمضي قدماً في تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وتركيا، وخاصة توسيع ورفع حجم التبادل التجاري والتعاون والشراكة الاقتصادية، كما سلطا الضوء على فرص العمل والاستثمارات التركية في القطاعات المختلفة بإقليم كردستان".

كما استعرض الجانبان نبذة عن تفشي جائحة كورونا وكيفية مواجهتها وتداعياتها، وفي هذا السياق أكد الرئيس التركي أن بلاده "مستعدة لتقديم كافة أنواع المساعدة والدعم لإقليم كردستان، وإرسال كافة المستلزمات الصحية والطبية".

وفي محور آخر من الاجتماع، تم التطرق للمباحثات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية وآخر الخطوات المتخذة لحل الخلافات، والتوترات الحدودية، إضافة إلى الأوضاع العامة في العراق وجهود التصدي لمخاطر داعش.

كما كانت آخر تطورات أوضاع المنطقة عموماً وجهود إرساء الاستقرار فيها، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، محوراً آخر في الاجتماع.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، في القصر الرئاسي التركي، رئيس اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الذي يزور تركيا اليوم الجمعة.

وكان بارزاني، بحث خلال زيارته الحالية إلى أنقرة، مع وزير خارجية تركيا مولود جاووش أوغلو، عدة ملفات، بهدف تعزيز وتطوير العلاقات وبحثا علاقات إقليم كردستان والعراق مع تركيا وسبل تنمية هذه العلاقات، وخاصة في المجال الاقتصادي، وتنمية الحركة والتبادل التجاري بينهما وتفشي وباء كورونا وآثاره وتداعياته على القطاع الاقتصادي في إقليم كردستان.

كما شهد الاجتماع بحث علاقات أربيل – بغداد، والحوار بينهما من أجل حل المشاكل بين الجانبين، وتهديدات الإرهاب ومواجهتها، إضافة إلى آخر تطورات الوضع في المنطقة عموماً، ومسائل أخرى تهم الجانبين.

وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني زار في الثاني من أيلول الجاري، بغداد، حيث عقد لقاءات مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وعدد من المسؤولين وقادة الأحزاب العراقيين.

يشار إلى أن آخر زيارة لبارزاني إلى تركيا، كانت في شهر حزيران عام 2019، حيث عدّه اردوغان، "ضيفاً خاصاً".

عمار المسعودي

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