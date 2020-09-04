جيوش بلا عقيدة عسكرية.. مافيات وتصفيات داخل الجيش.. تركيا مثالاً.. - علي عباس خفيف

2020/09/04 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عباس_خفيف قتلوا ترزي خشية فضح تمويل "قطر" لداعش عبر تركيا..



ما قصة العميد التركي سميح ترزي؟من المفيد ان نذكرأن الولايات المتحدة الامريكية عملت على صنع قيم عسكرية جديدة عبر إنشاء مؤسسات عسكرية بعقود مؤقتة تقوم بعمليات محددة بوصفهم مرتزقة يعملون تحت ظل القانون.



وقد نشرت هذه الايديولوجيا العسكرية عبر اجهزة الدعاية الامريكية وعبر هوليوود (افلام الأكشن)، مع أن هذه المجاميع تسير بشكل سافر إلى حيث تشم رائح ......





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