النكبة ليست نهاية الجريمة - نبيل عودة

2020/09/04 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة ملفات لم تكشف بكل تفاصيلها المرعبة بعدمقدمة: احتفظ ضمن اوراقي ملفات هامة تتعلق بما تنشره ونشرته الصحافة الإسرائيلية من وثائق او أجزاء وثائق تتعلق بواقع المجتمع العربي في إسرائيل، بعد نكبة فلسطين وتشريد الشعب الفلسطيني وهدم بلداته وتحويل الجماهير العربية الباقية في وطنها الى حقل للمارسات العنصرية والمخابراتية، وممارسة الاضطهاد القومي ضد أبنائها، بدون أي حس انساني انه يجري التعامل مع بشر، فق ......





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