اصابة /6/ أشخاص بنزاع عشائري جنوب الحلة

2020/09/04 | 21:01 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/اصيب ستة اشخاص مساء اليوم الجمعة بنزاع عشائري في ناحية الشوملي جنوب الحلة.وقال مصدر في شرطة بابل" ان ستة أشخاص اصيبوا مساء اليوم الجمعة بنزاع عشائري اندلع لاسباب مجهولة وتطور الى استخدام السلاح الخفيف قبل ان تتدخل الشرطة.وأضاف ان المصابين تم نقلهم الى مستشفى الهاشمية للعلاج"./انتهى

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