2020/09/04 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحذيرات من تفاقم الأزمة وفقدان السيطرة على الوباء العراق على شفا كارثة صحية بعد تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة بكورونا بغداد – قصي منذر سجلت وزارة الصحة والبيئة اكثر من خمسة الاف اصابة جديدة بفايروس كورونا ، في سابقة هي الاعلى منذ ظهور فايروس كورونا في العراق والعالم، مما قد يهدد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق على شفا كارثة صحية بعد تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق على شفا كارثة صحية بعد تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).