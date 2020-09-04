2020/09/04 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء يبحث مع الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب ملف المتظاهرين بغداد – الزمان بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان مع مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي ورئيسي جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي و مكافحة الارهاب الفريق اول ركن عبد الوهاب الساعدي ملف المتظاهرين .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المجتمعين […]

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