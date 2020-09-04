2020/09/04 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية تهدد بإجراء حازم وصارم إثر التغييرات الحكومية في المناصب الإقتصادية صندوق الإسكان يعلن ألف قرض شهرياً بلا فائدة في بغداد والمحافظات بغداد – عبد اللطيف الموسوي أعلن صندوق الإسكان عن الشروع بخطة لمنح الف قرض شهرياً في بغداد والمحافظات، على أن يكون الحد الأعلى للقرض 50 مليون دينار يسدد […]

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