2020/09/04 | 21:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت امانة بغداد، اليوم الجمعة، عن اعادة افتتاح احد جانبي المجسر العنكبوتي جنوب بغداد، امام حركة السير بعد اكساءه.

وقالت الامانة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “ملاكاتها في دائرة المشاريع، انجزت اعمال القشط والاكساء لمقتربات المجسر العنكبوتي جنوب بغداد وتحديداً الجانب المتوجه من الدورة باتجاه الرستمية”.

واضافت، انه “تم اعادة افتتاحه امام حركة السير والمرور”، لافتة الى ان “العمل جاري بالجانب المعاكس من المجسر حيث سيتم افتتاحه يوم غد السبت وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تعلن اعادة افتتاح احد جانبي المجسر العنكبوتي امام حركة السير) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تعلن اعادة افتتاح احد جانبي المجسر العنكبوتي امام حركة السير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).