وزير التربية يوجه بضرورة التزام الطلبة باجراءات الوقاية

2020/09/04 | 21:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / سرى جياد/..وجه وزير التربية علي حميد مخلف بضرورة الالتزام باجراءات الوقايةالصحية للطلبةالذين يؤدون امتحانات السادس الاعدادي من ارتداء الكفوف والكمامات لضمان سلامتهم وسلامة اهلهم على خلفية تجاوز عدد الإصابات لفايروس كورونا حاجز ال٥٠٠٠ لهذا اليوم.وقال الدليمي في تغريدة له على تويتر أنه لأمر محزن وخطير في نفس الوقت أن يرتفع عدد […]

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