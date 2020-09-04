المنافذ الحدودية تضبط عجلتين مخالفتين وتلاعب في معاملات كمركية في منفذي أم قصر الشمالي والأوسط

2020/09/04 | 21:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط عجلتين مخالفتين وتلاعب في معاملات كمركية في منفذي أم قصر الشمالي والأوسط بمحافظة البصرة.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ ميناء أم قصر الاوسط ضبطت عجلتين (كيا موهافي) المنشأ كوريا موديل 2018 و(شوفرليت كومارو) المنشأ أمريكي موديل 2018 والمنجزة معاملاتها الكمركية من قبل المركز الكمركي في المنفذ الحدودي”، مبينة انه “تم ضبط العجلتين خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد تدقيق معاملاتها الكمركية تبين أن العجلة الاولى لا تحتوي على شهادة منشأ وفاتورة بسعر العجلة من البلد المصنع”.

واضافت الهياة في بيانها، “أما العجلة الثانية تم الترسيم على حجم المحرك 3600 (6اسطوانات) بعد التدقيق ومعاينة العجلة اتضح أن حجم المحرك 5700(8اسطوانات) مما سبب هدراً بالمال العام في قيمة الرسم الكمركي خلافا للضوابط والتعليمات”.

وتابعت، “في السياق ذاته تمكن منفذ أم قصر الشمالي من ضبط تلاعب في وصل ضريبي لمعاملة كمركية منجزة من قبل مركز كمرك بوابة البصرة بعد التأكد من صحة صدور الوصل من الوحدة الضريبية والتي أكدت من جانبها وجود تزوير في الوصل المرفق بالمعاملة والتلاعب بقيمة المبالغ المدفوعة”، مشيرة الى انه “تم ضبط عجلة محملة بمواد تم ترسيمها على أنها أمتعة شخصية والمفروض ترسيمها معاملة كمركية والمواد كانت معدة لغرض التهريب”.

واكدت الهياة، انه “تم إحالة كافة المخالفات بمحاضر أصولية لغرض عرضها أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملات الكمركية خارج الضوابط والتعليمات النافذة”.

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