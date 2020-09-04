سائرون: ماضون لإقرار القوانين الخاصة بالاستحقاق الانتخابي المقبل

2020/09/04 | 21:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أيد تحالف سائرون بدء جلسات مجلس النواب بعد انقضاء العطلة التشريعية.

النائب عن التحالف سلام الشمري، أوضح في تصريح، أن الفصل التشريعي المقبل مهم لما فيه من قوانين مهمة بحاجة الى توافق سياسي يضمن تحقيق مطالب الجماهير، مبينا أن تحالف سائرون سيمضي مع الكتل السياسية لإقرار القوانين الخاصة بالاستحقاق الانتخابي المقبل.

وشدد على ضرورة المضي بإقرار القوانين إن كانت خاصة بالانتخابات أو المتعلقة بالجوانب الأخرى المتوافقة مع مطالب الجماهير المشروعة.

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