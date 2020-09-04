فيديو.. كمال الشناوي يروي موقفا حدث له مع سيدات بغداد.. وحفيده يكشف أسراره

2020/09/04 | 21:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تصدر النجم الراحل كمال الشناوي ، مؤشرات البحث “جوجل” فى مصر والوطن العربي، عقب ظهور حفيده الممثل الشاب “عمر الشناوي” ، فى أحد البرامج التليفزيونية المصرية ، مساء أمس.حيث تحدث عن جده الراحل كمال الشناوي ، وعن علاقة الصداقة التى كانت تجمع بينهما ، مؤكدا أنه اقتحم عالم التمثيل بالصدفة ، […]

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