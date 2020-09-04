ضبط اجهزة غش خاصة بإمتحانات السادس الاعدادي في بغداد

2020/09/04 | 21:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت قيادة شرطة بغداد، الجمعة، ضبط كمية كبيرة من اجهزة الارسال والاستقبال للغش الالكتروني الخاصة بإمتحانات الصف السادس الاعدادي.

وذكرت القيادة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (4 ايلول 2020)، انه "بناء على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وباشراف مباشر من قائد شرطة بغداد وبعد ورود معلومات تفيد بوجود اشخاص يقومون ببيع اجهزة غش (تنصت) خاصة بأمتحانات الصف السادس الاعدادي في مرآب النهضة وسط بغداد، تم التنسيق من قبل مفارز شرطة الرصافة وتحديدا مركز شرطة باب الشيخ مع القوة الماسكة للارض المتمثلة بـ فوج طواريء بغداد العاشر التابع للقيادة ايضا وبكمين محكم تم القبض على متهمين اثنين".

واضافت، انه "ضبطت بحوزتهما كمية كبيرة ومختلفة الانواع من اجهزة الارسال والاستقبال للغش الالكتروني بالاضافة الى كمامات وبطاريات وسماعات اذن مع حزام يستخدم للغش الالكتروني أيضا".

واوضحت، انه "قد تم اتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية بحقهما وفق القانون".

ا.ح

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