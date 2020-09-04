نائب: لا تأثير للمصابين بكورونا على النصاب.. ويحذر من

2020/09/04 | 21:20 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أكد النائب عن كتلة سائرون، محمود الزيرجاوي، اليوم الجمعة، ان عدد النواب المصابين بفيروس كورونا لا يؤثر على النصاب القانوني للمجلس وعقد جلسة الغد".





وذكر الزيرجاوي لوكالة {الفرات نيوز} ان "على البرلمان العودة الى العمل وفي حال بقائه على هذه الحال فانه {سيموت سريرياً}" مؤكدا ان "القاعة الكبرى كفيلة بالتباعد الجسدي بين النواب".

واضاف "هنالك كتل سياسية لها آراء مختلفة بشأن قانون الدوائر الانتخابية فمنها من يريد تغييره" مبينا ان "تمرير قانون الانتخابات يحتاج الى اتفاق سياسي وتعاون حكومي بين وزارتي التخطيط ومفوضية الانتخابات لإحصاء مناطق تركيز السكان".

يشار الى انه من المقرر ان يعقد مجلس النواب، غداً السبت، جلسته الأولى في الفصل الأول من سنته التشريعية الثالثة بعد إنقضاء عطلته التشريعية وستعرض اللجنة القانونية النيابية خلال الجلسة بحسب جدول اعمال المجلس، تقريرها عن حول الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات.

وأبلغت الأمانة العامة للمجلس النواب بموعد الجلسة ودعوتهم للحضور" داعية " جميع الدوائر المعنية الى إجراء اللازم وتهيئة المستلزمات الوقائية والتحضيرات المطلوبة من اجل انعقاد الجلسات، واجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة".

يشار الى ان أكثر من 50 من أعضاء مجلس النواب مصابون بفيروس كورونا بحسب إحصاءات رسمية، وبعضهم في حالة حرجة فيما توفيت النائبة غيداء كمبش بالوباء الأمر الذي تسبب في تعطيل الجلسات.

كما أعلن النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي في 24 من الشهر الماضي إصابته بالجائحة.

ويبلغ عدد أعضاء البرلمان العراقي 329 نائباً.

عمار المسعودي

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