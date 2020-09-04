ضبط عجلتين مخالفتين وتلاعب بمعاملات كمركية في أم قصر

2020/09/04 | 21:20 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيأة المنافذ الحدودية عن ضبط عجلتين (كيا موهافي) المنشأ كوريا موديل 2018 و(شوفرليت كومارو) المنشأ أمريكي موديل 2018 والمنجزة معاملاتها الكمركية من قبل المركز الكمركي منفذ ميناء أم قصر الاوسط.





وذكر بيان للمنافذ تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "تم ضبط العجلتين خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد تدقيق معاملاتها الكمركية تبين أن العجلة الاولى لا تحتوي على شهادة منشأ وفاتورة بسعر العجلة من البلد المصنع".

وأضاف "أما العجلة الثانية تم الترسيم على حجم المحرك 3600 (6 اسطوانات) بعد التدقيق ومعاينة العجلة اتضح أن حجم المحرك 5700 (8 اسطوانات) مما سبب هدراً بالمال العام في قيمة الرسم الكمركي خلافا للضوابط والتعليمات.

وأشار البيان الى انه "وفي السياق ذاته تمكن منفذ أم قصر الشمالي من ضبط تلاعب في وصل ضريبي لمعاملة كمركية منجزة من قبل مركز كمرك بوابة البصرة بعد التأكد من صحة صدور الوصل من الوحدة الضريبية والتي أكدت من جانبها وجود تزوير في الوصل المرفق بالمعاملة والتلاعب بقيمة المبالغ المدفوعة".

وتابع "كما تم ضبط عجلة محملة بمواد تم ترسيمها على أنها أمتعة شخصية والمفروض ترسيمها معاملة كمركية والمواد كانت معدة لغرض التهريب".

وأشار البيان الى "إحالة كافة المخالفات بمحاضر أصولية لغرض عرضها أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملات الكمركية خارج الضوابط والتعليمات النافذة".

عمار المسعودي

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