الشرق الأوسط: هل حققت جولة ماكرون أهدافها؟

2020/09/04 | 21:22 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتناول هذه الحلقة الملف اللبناني الذي احتل حيزا كبيرا من الأخبار هذا الأسبوع مع زيارة الرئيس الفرنسي الثانية إلى بيروت. ماكرون كان أيضا هذا الأسبوع في العراق في زيارة هي الأولى له.



وأطلق الرئيس الفرنسي هناك مبادرة السيادة، متعهدا بدعم العراق في مواجهة تحدي التدخل الأجنبي وتحدي مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.



لذلك نسأل عن قوة فرنسا اليوم في هاتين الساحتين وعن احتمالات نجاح مبادرتيها في لبنان وفي بغداد. ملف آخركان حاضرا بقوة هذا الأسبوع هو ملف التطبيع مع إسرائيل.



المزيد مع الكاتب الصحفي سامي كليب والكاتب السياسي بشار جرار ومصطفى الطوسة، نائب رئيس التحرير في إذاعة مونت كارلو الدولية.

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