صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لـ855 إصابات سجلت اليوم بفيروس كورونا

2020/09/04 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت دائرة صحة الكرخ في العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، التوزيع الجغرافي لـ855 اصابة سجلت اليوم في الموقف الوبائي العام لفيروس كورونا في البلاد.

ونشرت دائرة الصحة، في بيانها اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بالفيروس، مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة، المعلن عنها اليوم الجمعة.

وجاءت الاصابات الجديدة في المناطق التالية:

أبو غريب ——— 26

ابو دشير ——— 8

الاسكان ———- 25

الاعلام ———— 17

البياع ———— 29

التاجي ———- 19

الحارثية ———- 4

الحرية ———- 45

الخطيب ——- 8

الدورة ———- 63

الدولعي ——— 10

الرحمانية ——- 3

السيدية ——— 24

الشالجية ——— 1

الشرطة الخامسة —— 3

الشرطة الرابعة ——— 4

الشعلة ——— 38

الصالحية —— 2

الطارمية —— 18

العامرية ———- 33

العطيفية ——- 20

العلاوي ———- 1

الغزالية ———- 30

القادسية ——— 7

الكاظمية ——— 38

الكرخ ———— 8

اللطيفية ——— 12

المحمودية ——- 99

المشاهدة ——- 1

المعالف ———- 1

المنصور ———- 15

المواصلات ——- 1

النصر والسلام —— 7

الوشاش ———- 2

اليرموك ———- 18

اليوسفية ———- 13

جكوك ————- 9

حي الجامعة —— 8

حي الجهاد ——- 41

حي الخضراء —— 3

حي العامل ——— 43

حي العدل ——— 12

حي الفرات ——— 3

سبع البور ——— 3

سويب ————- 5

سجن احداث السلام —— 2

سجن العدالة —— 3

صدر اليوسفية —- 3

كرادة مريم ——- 3

ناحية الرشيد —— 3

مجمع مطار بغداد —- 1

سكنة جانب الرصافة —- 32

محافظة نينوى ——— 1

محافظة النجف ——- 1

محافظة كركوك ——- 1

محافظة الديوانية —— 4

محافظة بابل ———- 8

محافظة ديالى ——— 2

محافظة ذي قار ——- 4

محافظة كربلاء ——— 5

محافظة المثنى ——— 2

وسجلت صحة الكرخ اليوم 360 حالة شفاء، مع حالتي وفاة بفيروس كورونا.

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