المنافذ الحدودية تعلن عن ضبط عجلتين مخالفتين في منفذي أم قصر الشمالي والأوسط

2020/09/04 | 21:32 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / أعلنت هيئة المنافذ الحدودية /منفذ ميناء أم قصر الاوسط/ ، عن ضبط عجلتين (كيا موهافي) المنشأ كوريا موديل 2018 و (شوفرليت كومارو) المنشأ أمريكي موديل 2018 والمنجزة معاملاتها الكمركية من قبل المركز الكمركي في المنفذ الحدودي.وذكر بيان للهيئة اليوم : انه " تم ضبط العجلتين خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري وبعد تدقيق معاملاتهما الكمركية تبين أن العجلة الاولى لا تحتوي على شهادة منشأ وفاتورة بسعر العجلة من البلد المصنع، أما العجلة الثانية تم الترسيم على حجم المحرك 3600 (6اسطوانات) بعد التدقيق ومعاينة العجلة اتضح أن حجم المحرك 5700(8اسطوانات) مما سبب هدراً بالمال العام في قيمة الرسم الكمركي خلافا للضوابط والتعليمات".وفي السياق ذاته ..اكدت الهيئة على تمكن منفذ أم قصر الشمالي من ضبط تلاعب في وصل ضريبي لمعاملة كمركية منجزة من قبل مركز كمرك بوابة البصرة بعد التأكد من صحة صدور الوصل من الوحدة الضريبية والتي أكدت من جانبها وجود تزوير في الوصل المرفق بالمعاملة والتلاعب بقيمة المبالغ المدفوعة .كما تم ضبط عجلة محملة بمواد تم ترسيمها على أنها أمتعة شخصية والمفروض ترسيمها معاملة كمركية والمواد كانت معدة لغرض التهريب ".وتابعت الهيئة : تم إحالة كافة المخالفات بمحاضر أصولية لغرض عرضها أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملات الكمركية خارج الضوابط والتعليمات النافذة"./انتهى8

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