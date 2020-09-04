القبض على ثلاثة من ارهابيي داعش جنوب كركوك

2020/09/04 | 21:32 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/ اعلن مصدر امني عن تمكن الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية من القبض على ثلاثه من عناصر داعش قرب قضاء داقوق جنوب كركوك .وقال بعملية نوعية ووفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية من القاء القبض على ثلاثة من المطلوبين وفق المادة ٤/إرهاب في قضاء داقوق بكركوك وهم كل من (ن_م_ك) و(ي_م_ك) (ل_أ_ك ) ، وتم إحالة المطلوبين إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم./انتهى

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