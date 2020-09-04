التعليم.. وتدمير الامة

2020/09/04 | 21:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوسف السعدي ان شريحة الطلاب تمثل القاعدة الاساسية التي سوف تتصدى لكل مجالات العمل في مستقبل أي بلد، ولذلك فان الانخفاض في مستوى الانجاز للطلاب في المراحل الدراسية على المستوى الأكاديمي يعد مؤشرا خطيرا يؤشر الى أن مستوى الانجاز في المستقبل سوف يكون منخفض على جميع الأصعدة في البلد.وذلك بسبب أن من يجب أن […]

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