نائب يكشف (عمق) ما تمثله زيارة ماكرون الى العراق

2020/09/04 | 21:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

عد النائب، عدنان الزرفي، الجمعة، زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الى العراق مرحلة جديدة من ربط المصالح المشتركة المتعددة، وفتح خطوط الإستثمار، والعمل بين العراق (سيد نفسه) ودول الإتحاد الأوروبي.

وقال الزرفي، في تغريدة نشرها عبر حسابه بـ"تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (4 أيلول 2020)، ان "زيارة الرئيس ماكرون الى العراق وما يحمل عمقها من إعتراف ودعمٍ فرنسي بعودة العراق الى دوره الإقليمي كمحطة إستقرار المنطقة سياسيا وإقتصاديا وأمنيا، يمثل مرحلة جديدة من ربط المصالح المشتركة المتعددة".

وأضاف: "وفتح خطوط الإستثمار والعمل بين العراق (سيد نفسه) ودول الإتحاد الأوروبي" .

ووصل الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، الاربعاء الماضي، (2 أيلول الجاري)، إلى العاصمة بغداد في بادرة لدعم حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وهو أول مسؤول أجنبي كبير يتوجه إلى بغداد بعد تولي الكاظمي منصبه في أيار.

وتأتي زيارة ماكرون إلى بغداد بعد رحلته إلى بيروت، التي استغرقت يومين.



ولم يعلن عن الزيارة إلا الثلاثاء مساء، مع تكتم المسؤولين في باريس وبغداد على ترتيباتها لأسباب أمنية.

وأعلن ماكرون في آخر ليلة له في العاصمة اللبنانية أنه متوجه إلى بغداد "لتدشين مبادرة مع الأمم المتحدة لدعم سيادة العراق".

وأضاف في حديثه للصحفيين أن "القتال من أجل السيادة أمر ضروري".

وقال إن العراقيين الذين "عانوا طويلا" يستحقون أن تكون أمامهم خيارات وسط هيمنة قوى إقليمية والتشدد الإسلامي.

وتابع: "هناك قادة وشعوب مدركون لهذا، وهناك من يريدون أن يكون مصيرهم بأيديهم.



ودور فرنسا هو أن تساعدهم في تحقيق ذلك".

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