وفاة فتى واخته وجرح امهما بانهيار سقف منزلهم في ناحية الفضلية

2020/09/04 | 21:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/حيدر حسين المشرف/..افاد مصدر مطلع ، اليوم الجمعة ، بوفاة فتى واخته وجرح امهما بانهيار سقف منزلهم في ناحية الفضلية التابعة الى قضاء سوق الشيوخ جنوبي ذي قار .وقال المصدر ان ” فتى يبلغ من العمر 15 عاما ، واخته البالغة من العمر 3 اعوام توفيا بانهيار سقف منزلهم المشيد من جذوع النخيل ، […]

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