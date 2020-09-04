ادخال برلسكوني للمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا

2020/09/04 | 21:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..نقل الرئيس السابق للحكومة الإيطالية سيلفيو برلسكوني الذي ثبتت إصابته أخيرا بوباء كوفيد-19 إلى المستشفى “كإجراء احترازي” لكن “وضعه الصحي لا يدعو إلى القلق”، كما جاء في بيان عن محيطه.وقال بيان مقتضب “أدخل الرئيس برلسكوني مستشفى سان رافاييلي في ميلانو كإجراء احترازي بعد ظهور أعراض معينة.وضعه الصحي لا يدعو إلى القلق”.

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