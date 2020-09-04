افلاس “الباشا”.. أكبر بيت للدعارة في أوروبا

2020/09/04 | 21:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلنت مؤسسة “الباشا” التي تعد إحدى أكبر بيوت الدعارة في أوروبا إفلاسها بعد أن تضررت من الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في ألمانيا.ويعدّ “الباشا” المكون من 10 طوابق معلماً رئيسياً في مدينة كولونيا الألمانية.و قال مدير الدار أرمين لوبشيد “وصلنا إلى النهاية”.وتعمل حوالي 120 عاملة في “الباشا”، إضافة إلى حوالي 60 موظفاً […]

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