أمانة بغداد: قطع نفق العامرية جزئياً غداً السبت

2020/09/04 | 21:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قالت امانة بغداد، الجمعة، انه سيت قطع نفق العامرية بشكل جزئي باتجاه مخطار بغداد.

وذكرت الامانة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم "تنوه امانة بغداد الى قيام ملاكاتها في دائرة المشاريع بقطع نفق العامرية قطع جزئي لجانب الذهاب باتجاه مطار بغداد الدولي { لتهذيب المسار باسلوب القشط } من الساعة السابعة من صباح يوم غد السبت وحتى الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم مع الاشارة الى القيام باعمال الصيانة الكاملة للنفق في وقت لاحق وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة".

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