امانة بغداد: قطع نفق العامرية جزئياً لعدة ساعات غدا السبت

2020/09/04 | 21:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نوهت امانة بغداد، اليوم الجمعة، الى قطع نفق العامرية جزئياً لعدة ساعات غدا السبت لاغراض الصيانة.

وقالت الامانة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “ملاكاتها في دائرة المشاريع، ستقوم بقطع نفق العامرية قطع جزئي لجانب الذهاب باتجاه مطار بغداد الدولي ( لتهذيب المسار باسلوب القشط ) من الساعة السابعة من صباح يوم غد السبت وحتى الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم”.

واوضحت، ان “القطع سيكون لاعمال الصيانة الكاملة للنفق في وقت لاحق وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة “.

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