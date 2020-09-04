امانة بغداد : اعادة فتح احد جانبي المجسر العنكبوتي جنوبي بغداد

2020/09/04 | 22:03 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اعلنت امانة بغداد، الجمعة، عن اعادة فتح احد جانبي المجسر العنكبوتي جنوبي بغداد امام حركة السير.وذكرت الامانة في بيان ، ان "ملاكاتها في دائرة المشاريع انجزت اعمال القشط والاكساء لمقتربات المجسر العنكبوتي جنوبي بغداد وتحديداً الجانب المتوجه من الدورة باتجاه الرستمية".واشارت الى انه "تم اعادة افتتاح المجسر امام حركة السير والمرور وجاري العمل بالجانب المعاكس من المجسر حيث سيتم افتتاحه يوم غد السبت وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة"./انتهى8

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