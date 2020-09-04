2020/09/04 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاروق_سلوم في الأوراق واللقى والذكريات في اللحظات الحزينة لرحيل شاق ..وفي الوداعات الصامتة وهي تسكت عن البوح الوردة وحدها لاتكفي لحظة الفناء الأعمىلتمنحك الحضور والبقاء والعاطفة الوردة رمز عاجز ،الوردة البغدادية كلمة وحيدة في الدفاتر الأولى الوردة العراقية معجزة بلاد المياهمعجزة فتاة المياه وهي تخرج من عتمتهالعشق شفيف يمر عميقا مثل جرح مواعيد زاخرة بوهج جسدين التصق ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نص تائه - فاروق سلوم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نص تائه - فاروق سلوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).