بعد الإمارات وكوسوفو.. ماهي الدولة القادمة للتطبيع مع إسرائيل؟

2020/09/04 | 22:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ بعد تطبيع العلاقات بين دولة إسرائيل ودولة الإمارات ، تطمح الأولي لتوسيع دائرة السلام وتوقيع مزيد من الاتفاقيات مع العالم أجمع.حيث أعلنت صفحة “إسرائيل بالعربي” ، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، منذ قليل ، عن تطبيق العلاقات بين إسرائيل ودولة كوسوفو الإوروبية” .وكتبت الصفحة فى تدوينه […]

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