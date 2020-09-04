الصحة ترجح زيادة اعداد الاصابات بـ كورونا بالايام المقبلة وتحذر من فقدان السيطرة

2020/09/04 | 22:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجحت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، استمرار اعداد الاصبات المسجلة بوباء كورونا في الزيادة بالايام المقبلة، فيما عبرت عن خشيتها من ان يؤدي الى فقدان سيطرة المؤسسات الصحية في التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة من الإصابات ما يؤدي الى إرتفاع أعداد الوفيات.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بالرغم من تحذيرات وزارة الصحة وتأكيدها المستمر عبر كافة القنوات المسوعة والمرئية، على ضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية المتمثلة بإرتداء الكمامات والتباعد الجسدي ومنع التجمعات البشرية وعدم التهاون بها، فقد سجلت وزارة الصحة اليوم أعلى عدد إصابات بمرض كوفيد-19 منذ بدأ الجائحة في العراق بسبب عدم إلتزام أغلب المواطنين بهذه الإجراءات وهذا ما حدث أيضاً بعد عيد الفطر وعيد الأضحى الماضيين حيث شهد العراق زيادة كبيرة في أعداد الإصابات والوفيات”.





واضافت الوزارة، انه “بالرغم من إلتزام أغلب المجالس الحسينية بالإجراءات الوقائية والتي أشدنا بها في بياناتنا السابقة، إلا أننا شاهدنا الكثير من التجمعات الكبيرة المتعددة وفي كثير من الاماكن كالشوارع والاسواق والمطاعم وغيرها وبدون إتخاذ أي من الإجراءات التي أوصت بها وزارتنا، وهو ما سبب هذا الإرتفاع في عدد الإصابات والمتوقع أن يستمر بالتصاعد في الأيام القادمة الأمر الذي نخشى منه ان يؤدي الى فقدان سيطرة مؤسساتنا الصحية في التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة من الإصابات وبالتالي إرتفاع أعداد الوفيات بعد أن أمضينا شوطاً جيداً في خفضها خلال الاسابيع القليلة الماضية”.

واوضحت، ان ” كثير من الدول قد فتحت المرافق الحيوية بعد ان انخفضت معدلات الاصابة في مجتمعاتها نتيجة التزام مواطنيها بالاجراءات الوقائية”، داعية المواطنين، الى “الجدية والحزم بالإلتزام بالإجراءات الوقائية وخصوصاً إرتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي وتعقيم اليدين في كافة المرافق ذات التجمعات البشرية”.

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