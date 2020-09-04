انتقادات متبادلة بين اميركا والصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

2020/09/04 | 22:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه البيت الأبيض انتثادات للمخاوف التي عبرت عنها منظمة الصحة العالمية بعدما صرح مسؤول صحة أميركي، بأنه قد تتم الموافقة على لقاح لفيروس كورونا من دون أن يستكمل التجارب كافة.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب لن تشارك في الجهود العالمية لابتكار وتصنيع وتوزيع لقاح للفيروس بسبب مشاركة المنظمة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير في بيان، انه "ستواصل الولايات المتحدة التعاون مع شركائنا الدوليين لضمان هزيمة هذا الفيروس، لكن لن نتقيد بمنظمات متعددة الأطراف تسيطر عليها منظمة الصحة العالمية التي يسودها الفساد والصين".

وأضاف، ان "هذا الرئيس لن يدخر جهدا لضمان اجتياز أي لقاحات جديدة للاختبارات بكل دقة".

وكانت المنظمة قد اكدت في الاونة الاخيرة، ان نحو 172 دولة تشارك في خطتها للقاح (كوفيد – 19) لضمان التوزيع العادل للقاحات".

وأثمرت الجهود الدولية لتطوير لقاح لفيروس كورونا، الذي أودى بحياة ما يربو على 851 ألف شخص، لقاحات عدة تمر بتجارب المرحلة الأخيرة.

وكان مسؤولون في منظمة الصحة العالمية حذروا في وقت سابق من أن المسارعة بتوزيع أي لقاح على نطاق واسع قد ينطوي على مخاطر.

جدير بالذكر انه لا يوجد أي لقاح معتمد لفيروس كورونا حتى الآن باستثناء ذلك الذي وافقت عليه روسيا قبل أن يخضع لتجارب واسعة النطاق.

ا.ح

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