مصدر: خلية الأزمة تحسم قريباً عودة النشاطات الرياضية

2020/09/04 | 22:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر في لجنة الشباب والرياضة النيابية، ان خلية الأزمة الحكومية ستحسم قريباً قرار عودة النشاطات الرياضية في البلاد مع استفحال تفشي فيروس كورونا.وقال المصدر لوكالة {الفرات نيوز}، "من المحتمل ان تعلن الخلية في الأسبوع عن عودة وهو أمر ليس مؤكداً".يشار إلى أن الأندية طالبت التطبيعية بمخاطبة الجهات المسؤولة؛ للحصول على الموافقة الرسمية بعودة التدريبات.يذكر ان خلية الأزمة الحكومية طالما شددت على الإغلاق؛ نتيجة ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا، كما أعربت الجهات الصحية عن قلقها من عودة التدريبات.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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