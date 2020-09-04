اكتشاف فائدة للقهوة تحمي مدمني الكحول من خطر صحي

2020/09/04 | 22:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

حدد علماء أستراليون خاصية علاجية أخرى للمشروب الشعبي “القهوة”، ووجدوا أن الأشخاص الذين يتعاطون الكحول هم أقل عرضة للإصابة بتليف الكبد إذا بدؤوا يومهم بفنجان من القهوة الطبيعية.

تليف الكبد مرض مزمن خطير يتم فيه استبدال الخلايا الطبيعية بنسيج ندبي، مما يتسبب في توقف العضو عن العمل بشكل طبيعي.

وبحسب موقع “ميد بورتال”، غالبا ما يكون سبب هذا المرض هو تسمم الكحول لفترات طويلة، ويحدث ذلك عندما يشرب الشخص ما لا يقل عن 100 غرام من الكحول النقي يوميا لمدة عشر سنوات.

وقام العلماء في معهد “سينتيناري” (Centenary Institute ) في أستراليا، بتحليل العوامل التي تزيد وتقلل خطر الإصابة بهذا المرض لدى الأشخاص الذين يشربون القهوة، واتضح أن شرب القهوة يقلل من احتمالية الإصابة بتليف الكبد.

وأظهرت الدراسة أن خطر الإصابة بتشمع الكبد كان أعلى بشكل ملحوظ لدى الأشخاص الذين كان والدهم مدمنا على الكحول وتوفي بسبب هذا المرض.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور جون ويتفيلد “وجدنا أيضا أن الأفراد المعرضين لمخاطر عالية والذين يشربون القهوة بانتظام كانوا أقل عرضة للإصابة بتليف الكبد من أولئك الذين لا يشربون القهوة”.

وأضاف العالم أن شرب الشاي يقلل بشكل طفيف من احتمالية الإصابة بتليف الكبد.انتهى 25

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