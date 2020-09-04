إجهاض عملية احتيال كان ضحيتها ريال مدريد

2020/09/04 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

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تعرض نادي ريال مدريد لمحاولة احتيال في عملية تعاقده مع إدين هازارد من تشيلسي، خلال الصيف الماضي، حيث أثار مبلغ الصفقة بشكل واضح، شهية بعض المواطنين الكوريين.

وينص الفيفا على تخصيص نسبة 5% من قيمة الانتقال للأندية المساهمة في تكوين اللاعب بين 12 و23 عاماً: 0.25% سنوياً بين 12 و15 سنة و0.5% سنوياً بين 16 و23 سنة، وقد أمضى إيدين هازارد موسمين في نادي توبيز البلجيكي عندما كان يبلغ من العمر 12 سنة.

وعند انتقال هازارد إلى ريال مدريد مقابل 160 مليون يورو (شاملة للمكافآت)، كان نادي توبيز يعلم أنه سيتلقى 0.25%×2، أي 800 ألف يورو تُسدد بالنسبة إلى الأقساط المدفوعة لتشيلسي (40 مليون في 2019، 56 مليون في 2020 و64 مليون في 2021).

أي أن ريال مدريد يجب أن يدفع لتوبيز 200 ألف يورو في 2019، 280 ألف في 2020 و320 ألف في 2021.

وبحسب محطة “مونتي كارلو” الفرنسية، فإن القسط الأول سُدد دون مشكلة لتوبيز، ولكن بعد الدفعة الأولى، يبدو أنه تم ارتكاب محاولة احتيال، عن طريق شركة كورية اسمها “توبيز” أيضاً، حيث تقدمت هذه الشركة لدى البنك الألماني (IBB) كصاحبة الدين مقابل تكوين هازارد.

ويبدو أن البنك الألماني وقع في الفخ وطلب من ريال مدريد تسديد 600 ألف يورو (لسنتي 2020 و2021)، وللتصدي لهذه المناورة، اضطر نادي توبيز ليثبت لمحاميي ريال مدريد محاولة الاحتيال.

وكان نادي توبيز ينوي تقديم شكوى ضد ريال مدريد، ولكن الناديين توصلا لحل المشكلة بشكل ودي.





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