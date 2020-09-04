وزارة الصحة: نخشى فقدان السيطرة في التعامل مع تزايد الاصابات بفيروس كورونا

2020/09/04 | 22:34 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / قالت وزارة الصحة انها تخشى فقدان السيطرة في التعامل مع تزايد الاصابات بفيروس كورونا .وذكرت الصحة في بيان ، انه"بالرغم من تحذيرات وزارة الصحة وتأكيدها المستمر عبر كافة القنوات المسموعة والمرئية على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية المتمثلة بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي ومنع التجمعات البشرية وعدم التهاون بها؛ فقد سجلت وزارة الصحة اليوم أعلى عدد إصابات بمرض كوفيد-19 منذ بدء الجائحة في العراق بسبب عدم التزام أغلب المواطنين بهذه الإجراءات وهذا ما حدث أيضاً بعد عيد الفطر وعيد الأضحى الماضيين حيث شهد العراق زيادة كبيرة في أعداد الإصابات والوفيات".واضافت، انه"بالرغم من التزام أغلب المجالس الحسينية بالإجراءات الوقائية والتي أشدنا بها في بياناتنا السابقة، إلا أننا شاهدنا الكثير من التجمعات الكبيرة المتعددة وفي كثير من الاماكن كالشوارع والاسواق والمطاعم وغيرها و بدون اتخاذ أي من الإجراءات التي أوصت بها وزارتنا، وهو ما سبب هذا الإرتفاع في عدد الإصابات والمتوقع أن يستمر بالتصاعد في الأيام القادمة الأمر الذي نخشى منه ان يؤدي الى فقدان سيطرة مؤسساتنا الصحية في التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة من الإصابات وبالتالي ارتفاع أعداد الوفيات بعد أن أمضينا شوطاً جيداً في خفضها خلال الاسابيع القليلة الماضية".وبينت، ان"كثيرا من الدول قد فتحت المرافق الحيوية بعد ان انخفضت معدلات الاصابة في مجتمعاتها نتيجة التزام مواطنيها بالاجراءات الوقائية، لذلك نهيب بالمواطنين الجدية والحزم بالالتزام بالإجراءات الوقائية وخصوصاً ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي وتعقيم اليدين في كافة المرافق ذات التجمعات البشرية"./انتهى8

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