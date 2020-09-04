أردوغان يبحث مع نيجيرفان بارزاني التوترات الحدودية والأوضاع العامة في العراق والإقليم

2020/09/04 | 22:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، التوترات الحدودية بين تركيا والعراق وكذلك الأوضاع العامة في العراق والاقليم.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على رغبة الطرفين بالمضي قدماً في تعزيز العلاقات، ورفع حجم التبادل التجاري والشراكة الاقتصادية، كما سلط الجانبان الضوء على فرص العمل والاستثمارات التركية في القطاعات المختلفة بإقليم كردستان.

هذا وأكد الرئيس التركي أن بلاده مستعدة لتقديم كافة أنواع المساعدة والدعم لإقليم كردستان، وإرسال كافة المستلزمات الصحية والطبية لمساعدة الاقليم في مواجهة الوباء.

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