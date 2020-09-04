مقتل ثلاث نساء واصابة اخرى بسبب خلاف عائلي في البصرة

2020/09/04 | 22:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/حيدر حسين المشرف/..اعلنت شرطة محافظة البصرة ، اليوم الجمعة ، عن مقتل ثلاث نساء واصابة اخرى في منطقة الهارثة بسبب خلاف عائلي .وقال بيان صادر عن الشرطة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” التحري وجمع المعلومات افضى الى التعرف الى هوية القاتل ، وكشف دوافع الجريمة التي كانت بسبب خلاف عائلي “.[…]

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