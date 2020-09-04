اسعار النفط تهبط بصورة كبيرة وتتجه لاكبر خسارة اسبوعية

2020/09/04 | 22:46 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تراجعت اسعار النفط العالمية بنسبة 3% الجمعة، متجهة لتكبد اكبر خسارة اسبوعية منذ اكثر من شهرين بفعل مخاوف على الطلب العالمي نتيجة بطء التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد- 19.

وانخفض خام القياس العالمي برنت 1.08 دولار، اليوم (4 ايلول 2020) بما يعادل 2.5 بالمئة، إلى 42.99 دولار للبرميل كما وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.12 دولار، أو 2.7 بالمئة، إلى 40.25 دولار للبرميل، بحسب وكالة رويترز.

ويتجه برنت صوب انخفاض 4.5 بالمئة على أساس أسبوعي، في حين يتجه غرب تكساس الوسيط لخسارة 6.3 بالمئة.

وقد تأثرت الأسعار بتقرير أظهر أن نمو الوظائف بالولايات المتحدة ازداد تباطؤا في آب، مع انتهاء أجل مساعدات مالية من الحكومة.

وانخفض معدل البطالة إلى 8.4 بالمئة في الشهر الماضي مقارنة مع توقعات عند 9.8 بالمئة، وهو ما يقول محللون إنه يقلص الضغط على الحكومة الأميركية لتمرير تشريع بشأن تحفيز اقتصادي إضافي.

وقدم خفض قياسي للإمدادات منذ أيار تنفذه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، دعما للأسعار.

ا.ح

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