حقوق الانسان تؤشر (تعذيبا) داخل القاعات الامتحانية لطلبة السادس الإعدادي

2020/09/04 | 22:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجهت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الجمعة، طلبا لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بزيارة القاعات الامتحانية لطلبة المرحلة السادسة، بعد تأشيرها عدم توفر الظروف المناسبة داخل هذه القاعات.

وقال عضو المفوضية، علي البياتي، في تغريدة نشرها عبر حسابه بـ"تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (4 أيلول 2020): "رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أدعوكم لزيارة القاعات الامتحانية لطلبة المرحلة السادسة".

وأضاف البياتي، "فالمؤشرات الموجودة تقول ان الطالب يتم تعذيبه من خلال اجواء الحر الشديد وعدم توفر الظروف المناسبة للتركيز على الاسئلة، ناهيك عن ظروف تساعد على انتشار الوباء داخل هذه القاعات".

وانطلقت الثلاثاء الماضي، (1 أيلول الجاري)، امتحانات الصف السادس الإعدادي بعد أشهر من التوقف والتأجيل.

وقالت وزارة التربية في بيان، إن "أكثر 480 ألف طالب وطالبة شاركوا في امتحانات المرحلة الإعدادية اليوم".

ولفتت الوزارة إلى أن "الأسئلة الامتحانية اتسمت بالوضوح والدقة العلمية وتمت مراعاة مختلف المستويات للطلاب"، مبينة أن "الأسئلة الامتحانية شملت المحتوى المقرر".

ولمدة أشهر، استمر العديد من طلبة السادس الاعدادي بالمطالبة بالغاء الامتحانات واعتماد المعدل التراكمي، فيما يبررون مطلبهم بالتخوف من تفشي عدوى كورونا في صفوف الطلبة اثناء اداء الامتحانات.

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