امانة بغداد تنوه الى قطع نفق العامرية جزئياً لعدة ساعات غدا السبت

2020/09/04 | 22:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا / نوهت امانة بغداد، الجمعة، الى قطع نفق العامرية جزئياً لعدة ساعات غدا السبت.وذكرت الامانة في بيان ،، انها"تنوه الى قيام ملاكاتها في دائرة المشاريع بقطع نفق العامرية قطع جزئي لجانب الذهاب باتجاه مطار بغداد الدولي ( لتهذيب المسار باسلوب القشط ) من الساعة السابعة من صباح يوم غد السبت وحتى الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم".واشارت الى"القيام باعمال الصيانة الكاملة للنفق في وقت لاحق وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة"./انتهى8

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