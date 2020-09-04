شرطة ميسان تفض نزاعا عشائريا وتلقي القبض على (3) اشخاص من طرفي النزاع

2020/09/04 | 22:51 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / القت قوة امنية من شرطة ميسان القبض على (3) اشخاص من طرفي نزاع عشائري اندلع في منطقة (سيد سفيح ) وتم ضبط أسلحة نارية نوع "كلاشنكوف" بحوزتهم./انتهى

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